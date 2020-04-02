السعودية اليوم / تقني الطائف يسلم أكثر من 700 متدرب بطاقات الصراف الآلي في مقر إقامتهم



الطائف 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

دشنت الكلية التقنية بالطائف أمس، مبادرة "لسلامتك نوصلها" مع البريد السعودي، وذلك لإيصال بطاقات الصراف الآلي لمتدربي الكلية لمقر إقامتهم.

ووجه عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم شكره الجزيل لوكالة الكلية لشؤون المتدربين على تنسيق هذه المبادرة مع البريد السعودي .

من جهته أوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الغامدي أن البريد السعودي وافق على القيام بهذه المهمة مجاناً بعد الترتيب مع مدير التوزيع ببريد الطائف وفريقه للقاء بالكلية واستلام بطاقات الصراف الآلي لمتدربي الكلية والبالغ عددهم أكثر من 700 متدرب، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس

// انتهى //

10:17ت م

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الطائف 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسدشنت الكلية التقنية بالطائف أمس، مبادرة "لسلامتك نوصلها" مع البريد السعودي، وذلك لإيصال بطاقات الصراف الآلي لمتدربي الكلية لمقر إقامتهم.ووجه عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم شكره الجزيل لوكالة الكلية لشؤون المتدربين على تنسيق هذه المبادرة مع البريد السعودي .من جهته أوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الغامدي أن البريد السعودي وافق على القيام بهذه المهمة مجاناً بعد الترتيب مع مدير التوزيع ببريد الطائف وفريقه للقاء بالكلية واستلام بطاقات الصراف الآلي لمتدربي الكلية والبالغ عددهم أكثر من 700 متدرب، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا والمحافظة على سلامة المتدربين ومنعهم من المخالطة.// انتهى //10:17ت م0026

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