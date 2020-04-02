شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" : رياح وأتربة على المدينة المنورة حتى 7 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, يتضمن استمراراً للرياح السطحية الأنشطة، والأتربة المثارة التي تؤثر في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعلا والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع.

وبينت أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.