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أفادت تقارير إخبارية، صباح الخميس، بوفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان برنارديتا كاتالا في مستشفى "قلب يسوع"، بعد إصابتها بفيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في آخر حصيلة لها أمس الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 479 إصابة.
وكانت الحكومة اللبنانية قد وافقت على السماح للمغتربين في الخارج بالعودة رغم إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، وتعهد رئيس الوزراء حسان دياب، الذي كانت حكومته تصارع أزمة مالية عاتية قبل ظهور الفيروس، باتخاذ إجراءات حازمة لضمان عودة المغتربين بشكل آمن.فيروس كورونا الجديد سفيرة الفلبين لدى لبنان
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 10:46 AM
العدد الإجمالي للمصابين في البلاد بلغ 479 إصابةوفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان بعد إصابتها بكورونا
أفادت تقارير إخبارية، صباح الخميس، بوفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان برنارديتا كاتالا في مستشفى "قلب يسوع"، بعد إصابتها بفيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في آخر حصيلة لها أمس الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 479 إصابة.
وكانت الحكومة اللبنانية قد وافقت على السماح للمغتربين في الخارج بالعودة رغم إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، وتعهد رئيس الوزراء حسان دياب، الذي كانت حكومته تصارع أزمة مالية عاتية قبل ظهور الفيروس، باتخاذ إجراءات حازمة لضمان عودة المغتربين بشكل آمن.
، وفاة سفيرة الفلبين لدى لبنان بعد إصابتها بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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