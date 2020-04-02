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أعلنت الصين عن ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية، وهو نفس عدد وفيات يوم الثلاثاء.
وسجلت اللجنة الوطنية للصحة اليوم 35 إصابة جديدة بالفيروس في الأول من أبريل، وجميعها لأشخاص قادمين من الخارج.الصين فيروس كورونا الجديد
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 10:46 AM
أعلنت عن 6 وفيات جديدة بالفيروس وهو نفس عدد الوفيات المعلن أمسالصين.. لا إصابات داخلية بكورونا و35 إصابة لقادمين من الخارج
أعلنت الصين عن ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية، وهو نفس عدد وفيات يوم الثلاثاء.
وسجلت اللجنة الوطنية للصحة اليوم 35 إصابة جديدة بالفيروس في الأول من أبريل، وجميعها لأشخاص قادمين من الخارج.
، الصين.. لا إصابات داخلية بكورونا و35 إصابة لقادمين من الخارج ،
المصدر : الخليج 365
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