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الصين.. لا إصابات داخلية بكورونا و35 إصابة لقادمين من الخارج

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت عن 6 وفيات جديدة بالفيروس وهو نفس عدد الوفيات المعلن أمس

أعلنت الصين عن ست وفيات جديدة بفيروس المستجد الليلة الماضية، وهو نفس عدد وفيات يوم الثلاثاء.


وسجلت اللجنة الوطنية للصحة اليوم 35 إصابة جديدة بالفيروس في الأول من أبريل، وجميعها لأشخاص قادمين من الخارج.الصين فيروس كورونا الجديد

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 10:46 AM

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أعلنت عن 6 وفيات جديدة بالفيروس وهو نفس عدد الوفيات المعلن أمس

الصين.. لا إصابات داخلية بكورونا و35 إصابة لقادمين من الخارج
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت الصين عن ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية، وهو نفس عدد وفيات يوم الثلاثاء.


وسجلت اللجنة الوطنية للصحة اليوم 35 إصابة جديدة بالفيروس في الأول من أبريل، وجميعها لأشخاص قادمين من الخارج.

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، الصين.. لا إصابات داخلية بكورونا و35 إصابة لقادمين من الخارج ،
المصدر : الخليج 365

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