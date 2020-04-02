، العالم يواصل حبس أنفاسه وأرقام كورونا تزداد ارتفاعاً.. آخر التطورات بـ5 دول ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصل عدد المصابين حتى الآن 937,130 حالة والمتعافون 195,143 حالة

لا يزال العالم يحبس أنفاسه، مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، من مصابين ووفيات، وتسجيل أرقام قياسية كل يوم في عدد من الدول.



ووفق آخر إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم وصل عدد المصابين إلى 937,130 حالة، والمتعافون 195,143 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 47,267 حالة وفاة.



وفي هذا التقرير، نرصد آخر الأرقام وأحدث المستجدات بخصوص تفشي وباء "كوفيد 19" في 5 دول...

تايلاند

أعلنت تايلاند تسجيل 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 1875.



وقال المتحدث باسم مركز مكافحة كوفيد-19 إن ثلاثة أشخاص توفوا جراء الفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 15 حالة.



وكانت قد خططت السلطات التايلاندية، لتجريم كل أنواع النكات والمزاح غير المناسبة المتعلقة بفيروس كورونا، حيث سيكون السجن مصير كل من ينشر مثل هذا النوع من المحتوى.

سنغافوره

سجلت سنغافوره اليوم الخميس رابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بعد يوم من تسجيل رقم قياسي في عدد الحالات الجديدة ليصل الإجمالي إلى ألف حالة إصابة.



وقالت وزارة الصحة إن حالة الوفاة الجديدة هي لشخص إندونيسي يبلغ من العمر 68 عاماً، وكان يعاني من داء السكري وارتفاع ضغط الدم، وكانت الوفيات السابقة أيضاً لأشخاص من كبار السن وأصحاب أمراض مزمنة.

روسيا

أعلن في موسكو عن وفاة 3 مرضى بالالتهاب الرئوي الثنائي، وكانت نتائج اختباراتهم أظهرت إصابتهم بعدوى فيروس كورونا، حسب ما نقلت "نوفوستي" عن مركز مكافحة الفيروس.



ووفق "روسيا اليوم"، فإن جميع المرضى كانوا يعانون من أمراض مصاحبة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.



ومن بين المتوفين امرأة عادت منذ مدة قصيرة من دولة تشهد تفشياً في الوباء، وبذلك يرتفع عدد وفيات كورونا في روسيا إلى 24.

أستراليا

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في أستراليا إلى 23 حالة وفاة، وذلك بعد وفاة امرأة في السبعينيات من العمر في مستشفى في ولاية فيكتوريا، ووفاة رجل يبلغ من العمر 85 عاماً في مستشفى في ولاية كوينزلاند.



وكانت آخر إحصائية لعدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا بلغت 4976 حالة.



وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز الأسوأ بعدد الاصابات في أستراليا بـ 2298 حالة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 1378 مقابل 1215 في اليوم السابق.



وقال المسؤول بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا إن المكسيك سجلت ثماني حالات وفاة جديدة جراء الفيروس الفتاك، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 37 حالة.فيروس كورونا الجديد