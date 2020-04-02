، سلطنة عمان.. 21 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 231 ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الصحة: 41 حالة مصابة بالفيروس تماثلت للشفاء

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان صباح اليوم، عن تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢٣١) حالة وعدد الوفيات واحدة (١).

وقالت الوزارة إنها تود التأكيد أن (٤١) حالة قد تماثلت للشفاء.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد