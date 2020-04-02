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أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان صباح اليوم، عن تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢٣١) حالة وعدد الوفيات واحدة (١).
وقالت الوزارة إنها تود التأكيد أن (٤١) حالة قد تماثلت للشفاء.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 10:33 AM
وزارة الصحة: 41 حالة مصابة بالفيروس تماثلت للشفاءسلطنة عمان.. 21 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 231
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان صباح اليوم، عن تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢٣١) حالة وعدد الوفيات واحدة (١).
وقالت الوزارة إنها تود التأكيد أن (٤١) حالة قد تماثلت للشفاء.
، سلطنة عمان.. 21 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 231 ،
المصدر : الخليج 365
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