، "محافظ الخرمة" يوجه باستمرار إغلاق الأسواق وتطبيق العقوبات ،

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وجّه محافظ الخرمة شاكر بن خالد الشريف، البلدية اليوم، لإغلاق بعض المحلات التجارية التي عادت لفتح أبوابها يوم أمس، واستمرار إغلاق الأسواق حتى إشعار آخر وتطبيق العقوبات على المخالفين.
جاء ذلك بعد أن رصدت لجنة متابعة الأسواق التي شكلها المحافظ لمتابعة الأسواق بالخرمة وخلال جولاتها اليومية، عودة بعض محلات الملابس والكماليات بسوق العزيزية وسوق الجوالات بالمحافظة لممارسة النشاط التجاري، وبعد ملاحظة اللجنة وجود تجمعات بشرية لغرض التسوق دون مراعاة خطورة ذلك.
وشددت بلدية الخرمة على الأسواق والمجمعات التجارية بضرورة الالتزام بقرار الإغلاق احترازيًّا، لسلامة المواطن والمقيم من فيروس كورونا. الخرمة
"محافظ الخرمة" يوجه باستمرار إغلاق الأسواق وتطبيق العقوباتمحمد الزامل الخليج 365 2020-04-02
وجّه محافظ الخرمة شاكر بن خالد الشريف، البلدية اليوم، لإغلاق بعض المحلات التجارية التي عادت لفتح أبوابها يوم أمس، واستمرار إغلاق الأسواق حتى إشعار آخر وتطبيق العقوبات على المخالفين.
جاء ذلك بعد أن رصدت لجنة متابعة الأسواق التي شكلها المحافظ لمتابعة الأسواق بالخرمة وخلال جولاتها اليومية، عودة بعض محلات الملابس والكماليات بسوق العزيزية وسوق الجوالات بالمحافظة لممارسة النشاط التجاري، وبعد ملاحظة اللجنة وجود تجمعات بشرية لغرض التسوق دون مراعاة خطورة ذلك.
وشددت بلدية الخرمة على الأسواق والمجمعات التجارية بضرورة الالتزام بقرار الإغلاق احترازيًّا، لسلامة المواطن والمقيم من فيروس كورونا.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
10:10 AM
بعد عودة بعض المحلات لممارسة نشاطها ووجود تجمعات بشرية للتسوق
وجّه محافظ الخرمة شاكر بن خالد الشريف، البلدية اليوم، لإغلاق بعض المحلات التجارية التي عادت لفتح أبوابها يوم أمس، واستمرار إغلاق الأسواق حتى إشعار آخر وتطبيق العقوبات على المخالفين.
جاء ذلك بعد أن رصدت لجنة متابعة الأسواق التي شكلها المحافظ لمتابعة الأسواق بالخرمة وخلال جولاتها اليومية، عودة بعض محلات الملابس والكماليات بسوق العزيزية وسوق الجوالات بالمحافظة لممارسة النشاط التجاري، وبعد ملاحظة اللجنة وجود تجمعات بشرية لغرض التسوق دون مراعاة خطورة ذلك.
وشددت بلدية الخرمة على الأسواق والمجمعات التجارية بضرورة الالتزام بقرار الإغلاق احترازيًّا، لسلامة المواطن والمقيم من فيروس كورونا.
، "محافظ الخرمة" يوجه باستمرار إغلاق الأسواق وتطبيق العقوبات ،
المصدر : الخليج 365
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