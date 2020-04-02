شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. كاميرات تكشف حرارة المتسوقين بأسواق الخضار والفاكهة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

نفذت أمانة المدينة المنورة، إجراءات احترازية إضافية لمكافحة الفيروس الوبائي، حيث قامت بتركيب كاميرات حرارية لمتابعة درجات حرارة المتسوقين في أسواق الخضار والفاكهة، ووضع علامات أرضية لترك مسافة كافية بين المباسط والمتسوقين.

وكشفت الصور التي نشرتها وزارة الشئون البلدية والقروية عبر حسابها "تويتر" الأجهزة والكاميرات الحديثة التي نقلت صورة المتسوقين والتي يتم متابعتها باستمرار، للتعرف على المشتبه بهم في الإصابة بالفيروس وذلك لمنع تفشي الوباء.