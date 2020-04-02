شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على جازان ونجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ، و محافظات أبو عريش ، و احد المسارحة ، و الحرث ، و الداير بني مالك ، و الريث ، و الطوال ، و العارضة ، و العيدابي ، و بيش ، و صامطة ، و صبيا ، و ضمد ، و فيفا ، و هروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.