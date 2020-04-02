شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. 50 متطوع يعاونون الشرطة في منع التجول بالأحياء العشوائية بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

في مبادرة مثيرة للإهتمام ، شارك بعض الأهالي في عدد من الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة الأجهزة الأمنية لتنفيذ منع التجول .

وقام المتطوعين بالوقوف بشكل منتظم أمام الأحياء لمنع التحركات للمساهمة في القضاء على الفيروس المستجد ، خاصةً وأن هناك بعض الأحياء المكتظة بالسكان من مختلف الجنسيات ، فضلاً عن وقوعها في قمم الجبال .

وبدت الحركة في أحياء الهنداوي ، وحوش بكر ، والبصنوي ، ووادي زلقة هادئة تماماً بعدما انتشر 50متطوع في مواقع متفرقة .

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وكانت وزارة الصحة قد قدمت حملات توعوية لتلك الأحياء بعدة لهجات الهوسا والفلاتة والبرنو ، لحثهم على البقاء في المنزل .