بالفيديو.. إغلاق 16 محل ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للإستخدام برفحاء

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الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى): نفذت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية ، ضمن الإجراءات الوقائية ضد الفيروس . نفذت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية ، ضمن الإجراءات الوقائية ضد الفيروس . وأسفرت الحملة عن إغلاق 16 محل وتحرير 16 مخالفة ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للإستخدام . وتؤكد البلدية مواصلة الحملة للتأكد من إلتزام المحال بالتنظيمات الإحترازية وتوفير بيئة آمنة للمستهلكين .

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