شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي بن طلال يؤكد على تطبيق سياسة الإخماد مع كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

استعرض الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، أعمال مركز القيادة والتحكم في المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة، وتابع سموه عمل ست منصات يقوم عليها المركز لمتابعة وتحليل تطورات أزمة كورونا وتنفيذ الأعمال الوقائية والعلاجية في جميع المنشآت الصحية وفق أحدث الأساليب العالمية في حصر ومنع تفشي أي وباء.

وأكد أمير منطقة عسير في حديثه مع قادة صحة عسير العمل على سياسة الإخماد للسيطرة على جائحة كورونا مع تعزيز للنماذج العالمية، ووضع خطة عمل عاجلة في المنطقة تكفل سرعة التعامل وتخفيف أي آثار متوقعة للفايروس، و وجه سموه شكره وتقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي على عملهم الوطني والإنساني خلال الأزمة.

ثم قدم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الأستاذ خالد بن عايض عسيري شرحا عن أعمال صحة عسير متناولا جميع السيناريوهات المتوقعة وطريقة التعامل معها وفق استراتيجية وزارة الصحة في السيطرة التامة على انتشار الوباء، ورفع جاهزية جميع القطاعات الصحية بكوادر بشرية طبية متخصصة تتجاوز ٩ آلاف ممارس صحي، مشيرا إلى استمرار عمليات الإمداد والتجهيزات الطبية بكل سلاسة، وتوفر جميع الاحتياجات الصحية لخدمة المواطنين والمقيمين، مؤكدا توفر جميع التجهيزات الطبية، تتصدرها غرف العناية المركزة التي تصل ٢٧٨ سرير، مع أسطول إسعافي مجهز بلغت طاقته ١٦٧ سيارة إسعاف مجهزة.

عقب ذلك تجول سمو أمير منطقة عسير في أقسام المديرية العامة للشؤون الصحية حيث اطلع على الأعمال التي تقوم بها فرق العمل في القطاعات الصحية والإدارية.

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