تواصل غرفة العمليات المشتركة بشرطة منطقة الحدود الشمالية، مهامها خلال فترة تنفيذ أمر منع التجول الصادر للمحافظة على سلامة وصحة المواطن والمقيم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وتشارك في غرفة العمليات المشتركة جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والخدمية في موقع واحد ليسهل تمرير المعلومات ومتابعتها من الجانب الأمني والخدمي، حيث تقوم بتسهيل عملية البلاغات الواردة من الجهات وتمريرها على مدار 24 ساعة وتحقيق أعلى مستوى من التكامل والاتقان، لأداء العمل بالشكل المهني وبدقة .

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كانت هذه تفاصيل خبر عبر غرفة عمليات.. الأجهزه الأمنية بالحدود الشمالية تواصل مهامها لمتابعة تنفيذ «منع التجول» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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