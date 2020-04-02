« مدني تبوك» يسيطر على حريق الروضة وينقذ 4 أشخاص

نجحت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك، في السيطرة على حريقٍ شبّ بإحدى الشقق السكنية بحي الروضة، وإنقاذ الأشخاص الذين كانوا محتجزين بداخلها.

صرّح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبدالعزيز الشمري، بأنّ فرق الدفاع المدني بمدينة تبوك باشرت مساء اليوم، حريقًا اندلع في شقة سكنية بحي الروضة في تبوك.

وأشار الرائد الشمري إلى أنه تمّت السيطرة على الحريق وإنقاذ أربعة أشخاص كانوا محتجزين (ثلاثة رجال وامرأة) وحالتهم الصحية مستقرة.