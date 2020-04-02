«مدني جدة» ينقذ شخصًا مصابًا بسطح عمارة.. وفريق التحقيق يُكمل الإجراءات اللازمة

تمكّنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، من إنقاذ شخص تعثر على أسطح إحدى العمارات وتمّت إصابته.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني: إنَّ مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغًا في تمام الساعة (19:33) من مساء اليوم الأربعاء ٨ / ٨ / ١٤٤١ هـ يفيد بتعثر شخص بسطح عمارة وإصابته.

وأضاف أنه على الفور تمَّ تحريك فرق الإنقاذ وسيارة السلالم للموقع، وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن تعثر شخص بسطح عمارة مكونة من ٤ أدوار أدى لإصابته بكسر في القدم اليمنى وعدم قدرته على النزول.

وأشار العقيد القرني إلى أنه تمّ إنزاله باستخدام سيارة السلالم ونقله عن طريق الهلال الأحمر لأقرب مستشفى، وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لإكمال الإجراءات اللازمة.