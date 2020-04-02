، رياح وغبار في "المفتوحة".. "المسند": استقرار جوي عام عدا منطقتين ،

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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن حالة استقرار جوي عام تشهدها مناطق المملكة؛ عدا مرتفعات عسير وجازان.
وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "حالة الطقس اليوم استقرار جوي عام، عدا مرتفعات #عسير و#جازان؛ فقد تتشكل فوقهما سحب ممطرة".
وأضاف: "تبقى الرياح بوجه عام غربية في معظم المناطق، وقد تكون نشطة على وجه التحديد في الغربية وربما تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية).
حالة الطقس الأرصاد
رياح وغبار في "المفتوحة".. "المسند": استقرار جوي عام عدا منطقتينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-02
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن حالة استقرار جوي عام تشهدها مناطق المملكة؛ عدا مرتفعات عسير وجازان.
وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "حالة الطقس اليوم استقرار جوي عام، عدا مرتفعات #عسير و#جازان؛ فقد تتشكل فوقهما سحب ممطرة".
وأضاف: "تبقى الرياح بوجه عام غربية في معظم المناطق، وقد تكون نشطة على وجه التحديد في الغربية وربما تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية).
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
08:43 AM
فيما توقعت "هيئة الأرصاد" في تقريرها اليوم هطولًا لأمطار رعدية
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن حالة استقرار جوي عام تشهدها مناطق المملكة؛ عدا مرتفعات عسير وجازان.
وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "حالة الطقس اليوم استقرار جوي عام، عدا مرتفعات #عسير و#جازان؛ فقد تتشكل فوقهما سحب ممطرة".
وأضاف: "تبقى الرياح بوجه عام غربية في معظم المناطق، وقد تكون نشطة على وجه التحديد في الغربية وربما تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية).
، رياح وغبار في "المفتوحة".. "المسند": استقرار جوي عام عدا منطقتين ،
المصدر : الخليج 365
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