، أستراليا تُقرر منع تصدير المواد التي تُستخدم في احتواء تفشي كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزير الداخلية: عقوبة مخالفة هذا القرار تصل إلى خمس سنوات سجن

قررت الحكومة الفيدرالية الأسترالية، منع تصدير المواد التي تُستخدم في احتواء تفشي فيروس كورونا؛ مثل الكمامات ومعقم اليدين وغيرها من المواد الطبية.

وأعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، أن قوة حماية الحدود والجمارك سيصادرون تلك المواد من جميع منافذ أستراليا وسيتم إرسالها إلى المخزون الوطني المستخدم في مكافحة الفيروس؛ موضحًا أن عقوبة مخالفة هذا القرار يمكن أن تصل إلى خمس سنوات سجن.

يأتي هذا القرار بعد أن كشفت تقارير صحفية عن شركة تصدير في مدينة ملبورن، تقوم بجمع تلك المواد من الأسواق الأسترالية لتصديرها إلى الصين.فيروس كورونا الجديد أستراليا