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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 73522 شخصًا، وتم تسجيل 872 حالة وفاة حتى الآن.
ووفقًا لبيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، التي نشرها اليوم الخميس، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 6156 عن اليوم السابق؛ بينما قفز عدد الوفيات بواقع 140.
ووفق "روسيا اليوم"، تحتل ألمانيا المرتبة الخامسة عالميًّا من حيث عدد الإصابات بكورونا؛ لكن حصيلة الوفيات فيها أقل بكثير من الدول الأوروبية الأخرى الأكثر تضررًا من الوباء مثل إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا.فيروس كورونا الجديد ألمانيا
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 08:36 AM
المرتبة الخامسة عالميًّا من حيث عدد الإصابات بالفيروسألمانيا.. 6156 إصابة و872 وفاة بكورونا في 24 ساعة
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 73522 شخصًا، وتم تسجيل 872 حالة وفاة حتى الآن.
ووفقًا لبيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، التي نشرها اليوم الخميس، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 6156 عن اليوم السابق؛ بينما قفز عدد الوفيات بواقع 140.
ووفق "روسيا اليوم"، تحتل ألمانيا المرتبة الخامسة عالميًّا من حيث عدد الإصابات بكورونا؛ لكن حصيلة الوفيات فيها أقل بكثير من الدول الأوروبية الأخرى الأكثر تضررًا من الوباء مثل إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا.
، ألمانيا.. 6156 إصابة و872 وفاة بكورونا في 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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