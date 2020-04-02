محمد بن مسعود - الدمام - شفاء 14 مريضًا بالفيروس ليبلغ عدد المتعافين 46 سجلت بوركينافاسو 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة شخصين؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 282 حالة و16 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة البوركينية شفاء 14 مريضًا بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي 46 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.فيروس كورونا الجديد 02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 08:25 AM Advertisements شفاء 14 مريضًا بالفيروس ليبلغ عدد المتعافين 46 بوركينافاسو: ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 282 و16 حالة وفاة بوركينافاسو: ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 282 و16 حالة وفاة سجلت بوركينافاسو 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة شخصين؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 282 حالة و16 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة البوركينية شفاء 14 مريضًا بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي 46 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء في البلاد. الكلمات المفتاحية ، بوركينافاسو: ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 282 و16 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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