شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تروي كواليس وقتها بالحجر بعد إصابتها وطفلتها وزوجها بالعدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أكدت مواطنة بالطائف، أصابها فيروس كورونا هي وزوجها وطفلتها، أنه رغم صعوبة الخبر عليهم وعلى أسرتهم، لكنهم يتغلبون عليه بالعزيمة والإصرار.

وأوضحت أن الأعراض ظهرت على زوجها أولا ومن ثم ابنتها، وبعدما توجهوا لعمل التحاليل اللازمة بفايروس كورونا، جاءت النتيجة إيجابية لهم الثلاثة.

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ولفتت إلى أن مساندة والديها لهم تهون عليهم الأمر، حيث تم وضعهم الثلاثة تحت الرعاية الطبية في الحجر الصحي بمستشفى الملك فيصل، هي وابنتها في إحدى الغرف وزوجها في غرفة أخرى.

وأشارت إلى أنها تقضي الوقت داخل العزل مع ابنتها، في ممارسة هوايتها في الرسم والقراءة، وفي ساعات تتواصل مع أسرتها وصديقاتها، وتهوّن عليهم الأمر، مؤكدة أن الأعراض بدأت تتلاشى عنهم.