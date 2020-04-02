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شكرا لمتابعة خبر عن أستاذ جامعي يجعل طلابه يدعون على أنفسهم بالمرض حال " الغش " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أقدم أستاذ جامعي على، إجبار طلابه بالقسم على عدم الغش في اختبار مادته، إضافة إلى الدعاء على أنفسهم بالموت والمرض.
وأرفق الأستاذ الجامعي شرط القسم بالاستمارة التي يقوم الطلاب بملئها لتأدية الاختبار، بقسم ينص على: " أحلف بالله العظيم وعلى كتابه العزيز أني لم أغش في الاختبار، وأسأل الله إن كنت غشيت أن أصاب بمرض أتمنى الموت ولا أجده " .
واشترط الأستاذ تعبئة النموذج، وإلا يعتبر الاختبار لاغيا ودرجته صفر، موضحا أن السبب حدوث حالات غش في الاختبار الأول، وأن ذلك يضمن حق من ذاكر واجتهد.
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