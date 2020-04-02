اخبار السعوديه

صورة لكازينو الرياض قبل 61 عامًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن صورة لكازينو الرياض قبل 61 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

 

وثقت صورة، كازينو الرياض من الخارج، قبل 61 عامًا، والذي كان يقع في حي المربع.

Advertisements

وكان كازينو الرياض يمثل متنفسا للاسترخاء وتبادل الأحاديث بين الأهالي، حيث قدم به المشروبات الساخنة والعصائر والكعك.

وكان يحتوي الكازينو على شاشات التلفزيون التي دخلت البلاد حديثا في ذلك الوقت.

وأزيل الكازينو عام 1969م، ليتم بناء مشروع برج مياه الرياض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة لكازينو الرياض قبل 61 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا