شكرا لمتابعة خبر عن صورة لكازينو الرياض قبل 61 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت صورة، كازينو الرياض من الخارج، قبل 61 عامًا، والذي كان يقع في حي المربع.

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وكان كازينو الرياض يمثل متنفسا للاسترخاء وتبادل الأحاديث بين الأهالي، حيث قدم به المشروبات الساخنة والعصائر والكعك.

وكان يحتوي الكازينو على شاشات التلفزيون التي دخلت البلاد حديثا في ذلك الوقت.

وأزيل الكازينو عام 1969م، ليتم بناء مشروع برج مياه الرياض.