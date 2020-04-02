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مصير بضائع المسارات التي سلكها الباصق على عربات التسوق

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

على خلفية قيام مقيم بالبصق على عربات التسوق بأحد المراكز التجارية ببلجرشي، قامت اللجنة المكلفة بمتابعة القضية، بإتلاف بضائع المسارات التي سلكها العامل.

وجاء قرار الإتلاف بتوجيه من وزير الصحة، تجنبًا لانتقال العدوى للمتسوقين، بعد رصد تحركات العامل في كاميرات المراقبة داخل المركز التجاري.

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وكانت الجهات الصحية في الباحة أرسلت عينات فحص العامل للمرة الثانية إلى الرياض للتأكد من إصابته أو خلوه من الوباء إثر الفحص السابق في مكة المكرمة.

يذكر أن صحة مكة أصدرت تقريراً طبياً يثبت سلامة العامل من وجود فيروس وعدم إصابته به، وتسلّمت شرطة الشرائع المذكور لإكمال التحقيق معه وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.

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