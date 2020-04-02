بالصور.. نائب أمير الجوف يطلق مبادرة «لنسعدهم في بيتهم»

عقد الأمير عبدالعزيز بن فهد، نائب أمير منطقة الجوف، اجتماعًا مرئيًا مع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمنطقة، الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي، ومدير الجمعية، عبدالله بن ناصر الخالدي، بالاشتراك مع المدير العام لفرع وزارة التجارة بالمنطقة سامي بن سعود، ومدير فرع مجموعة STC بالجوف المهندس محمد بن كامل الرويلي.

استعرض نائب أمير الجوف عددًا من الموضوعات ومن أهمها ما تقدمه الجمعية من دعم للمستفيدين خلال أزمة جائحة كورونا؛ حيث وجه بصرف دعم نقدي عاجل مقداره نصف مليون ريال للمستفيدين.

وتماشيًا مع توجيهات أمير المنطقة وانسجامًا مع مبادرته التي أطلقها بعنوان «أنا جالس في بيتي» أطلق نائب أمير المنطقة رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالجوف مبادرة «لنسعدهم في بيتهم» لتقديم عدد من الخدمات التي تشمل خدمة الإنترنت بشكل مجاني لمستفيدي الجمعية لمدة 3 أشهر، وتقديم خدمات الشراء المباشر عبر الجمعية حسب احتياجات المستفيدين المختلفة، وبما يحقّق رغباتهم وإسعادهم بالتعاون مع عدّة جهات تجارية وهي ( العثيم، وساكو، وإكسترا، وصيدليات الدواء) وسيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة وآلياتها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع القادم؛ ليتسنّى لمستفيدي الجمعية الحصول على خدماتها.