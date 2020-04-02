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شكرا لمتابعة خبر عن استمرار خلو أجواء المملكة من الطائرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت صور مباشرة من موقع رادار الرحلات " flightradar24 " المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية، اليوم الخميس، خلو أجواء المملكة من رحلات الطيران.
ويستمر توقف الطيران، تنفيذا لقرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى عدة دول، إضافة إلى الطيران الداخلي، للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
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