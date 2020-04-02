شكرا لمتابعة خبر عن " حائل والجوف " منطقتان لم يصيبهما الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

سجلت المملكة أمس الأربعاء، 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع عدد المصابين إلى 1720 حالة.

وتوزعت الحالات على جميع المناطق بالمملكة، ما عدا منطقتين فقط لم يصبهما الفيروس حتى الآن، وهما الجوف، وحائل.

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وتعتبر مكة المكرمة، هي المنطقة الأكثر تسجيلاً لحالات الإصابة بـ 677 حالة، تليها الرياض بـ 615 حالة، ثم الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 364 حالة، والمدينة المنورة رابعة بـ 238 حالة.

وتعد منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق المتضررة تسجيلاً لحالات الإصابة بواقع حالتين فقط.