حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

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يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول امطار رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومنطقة نجران كما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مكة المكرمة واجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة





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