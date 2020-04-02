السعودية اليوم / الدفاع المدني بتبوك ينقذ 4 أشخاص إثر حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية بحي الروضة



تبوك 8 شعبان 1441هـ الموافق 1 إبريل 2020م واس

صرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، بأن فرق الدفاع المدني بمدينة تبوك باشرت مساء اليوم، حريقاً اندلع في شقة سكنية بحي الروضة في تبوك، وتمت السيطرة عليه وإنقاذ أربعة أشخاص كانوا محتجزين (ثلاثة رجال وامرأة) وحالتهم الصحية مستقرة ولله الحمد.

// انتهى //

03:18ت م

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