السعودية اليوم / الرئيس ترامب يثني على الدعم الإيجابي للصين للدول في مواجهة فيروس كورونا



واشنطن 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واس

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إنه مدد إجراءات الوقاية من فيروس

وأضاف الرئيس ترامب الذي وقف إلى جواره وزيرا العدل وليام بار، والدفاع مارك إسبر، إننا "نهاجم الفيروس على جميع الجبهات، من التدخل الطبي والإجراءات الاقتصادية، وتدابير منع السفر وغيرها".

وأشار الرئيس الامريكي إلى إرسال سفينتين طبيتين لإنقاذ أرواح الناس، معلنا أنه سيتم أيضا إرسال سفينتين جديدتين في المستقبل.

وتطرق الرئيس ترامب خلال المؤتمر إلى طريقة تعامل الصين مع الأزمة، وعلاقته بالرئيس الصيني شي جينبينغ، معيدا التشكيك في حقيقة أعداد الإصابات في الصين بمرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس.

وأوضح الرئيس ترامب أن العلاقة التجارية بين البلدين تأخذ منحى جيدا، مشيرا إلى رغبة بكين في شراء منتجات أميركية بقيمة 250 مليار دولار.

ولم يبد الرئيس ترامب رفضه مساعدة الصين لأي دولة في العالم باللوازم الطبية خلال الأزمة، وقال: "هذا شيء إيجابي. إذا ساعدوا الدول في شراء منتجات لمحاربة الفيروس".

وأوضح أن الولايات المتحدة "سيكون لديها قريبا" المزيد من أجهزة التنفس الصناعي، لمواجهة أي كوارث مستقبلية، و"ستوزع الفائض على دول أخرى".

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واشنطن 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إنه مدد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد 30 يوما من أجل تعزيز إجراءات مكافحته، متطرقا إلى طريقة تعامل الصين مع الأزمة وعلاقته بزعيمها تشي جيبينغ.وأضاف الرئيس ترامب الذي وقف إلى جواره وزيرا العدل وليام بار، والدفاع مارك إسبر، إننا "نهاجم الفيروس على جميع الجبهات، من التدخل الطبي والإجراءات الاقتصادية، وتدابير منع السفر وغيرها".وأشار الرئيس الامريكي إلى إرسال سفينتين طبيتين لإنقاذ أرواح الناس، معلنا أنه سيتم أيضا إرسال سفينتين جديدتين في المستقبل.وتطرق الرئيس ترامب خلال المؤتمر إلى طريقة تعامل الصين مع الأزمة، وعلاقته بالرئيس الصيني شي جينبينغ، معيدا التشكيك في حقيقة أعداد الإصابات في الصين بمرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس.وأوضح الرئيس ترامب أن العلاقة التجارية بين البلدين تأخذ منحى جيدا، مشيرا إلى رغبة بكين في شراء منتجات أميركية بقيمة 250 مليار دولار.ولم يبد الرئيس ترامب رفضه مساعدة الصين لأي دولة في العالم باللوازم الطبية خلال الأزمة، وقال: "هذا شيء إيجابي. إذا ساعدوا الدول في شراء منتجات لمحاربة الفيروس".وأوضح أن الولايات المتحدة "سيكون لديها قريبا" المزيد من أجهزة التنفس الصناعي، لمواجهة أي كوارث مستقبلية، و"ستوزع الفائض على دول أخرى".// انتهى //02:39ت م0254

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس ترامب يثني على الدعم الإيجابي للصين للدول في مواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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