السعودية اليوم / الأمن السنغالي يوقف 7 موريتانيين على الحدود



نواكشوط 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 ابريل 2020 م واس

أوقفت قوات الأمن السنغالية 7 مواطنين موريتانيين من على ضفة النهر أثناء محاولتهم العبور إلى الأراضي الموريتانية.

وأوضحت وكالة الانباء الموريتانية أن المواطنين العالقين على الحدود طالبوا السلطات بالتدخل للإفراج عن الموقوفين والسماح لهم بالعبور إلى موريتانيا، وكذا السماح لكل المواطنين بالعودة إلى وطنهم.

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02:29ت م

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