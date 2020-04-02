السعودية اليوم / تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في بورندي



بوجمبورا 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة ومكافحة الإيدز بجمهورية بوراندي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالتي اصابة بفيروس

واوضحت ان الحالتين لشخصين عادا الى البلاد من دولة الإمارات .

// انتهى //

02:19ت م

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بوجمبورا 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة ومكافحة الإيدز بجمهورية بوراندي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالتي اصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد .واوضحت ان الحالتين لشخصين عادا الى البلاد من دولة الإمارات .// انتهى //02:19ت م0252

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