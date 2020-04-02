

واغادوغو 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واس

سجلت بوركينافاسو 21 حالة أصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البوركينية عن شفاء 14 مريضًا بالفيروس، ليبلغ العدد الإجنالي 46 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

// انتهى //

02:14ت م

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واغادوغو 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسسجلت بوركينافاسو 21 حالة أصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة شخصين، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 282 حالة و 16 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة البوركينية عن شفاء 14 مريضًا بالفيروس، ليبلغ العدد الإجنالي 46 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.// انتهى //02:14ت م0251

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بوركينافاسو إلى 282 و 16 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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