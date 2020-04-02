السعودية اليوم / مقتل جندي وتحييد نحو 15 إرهابيًا في بوركينا فاسو



واغادوغو 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واس

أعلن الجيش البوركيني مقتل جندي خلال هجوم إرهابي في مدينة توني شمال غرب البلاد، وتحييد نحو 15 إرهابيًا.

وأوضح الجيش البوركيني في بيان له اليوم ، أنه بعد فترة هدوء طفيفة، استؤنفت الهجمات في عدة مواقع في بوركينا فاسو، في وقت تشهد فيه البلاد أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس

// انتهى //

01:44ت م

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واغادوغو 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 أبريل 2020 م واسأعلن الجيش البوركيني مقتل جندي خلال هجوم إرهابي في مدينة توني شمال غرب البلاد، وتحييد نحو 15 إرهابيًا.وأوضح الجيش البوركيني في بيان له اليوم ، أنه بعد فترة هدوء طفيفة، استؤنفت الهجمات في عدة مواقع في بوركينا فاسو، في وقت تشهد فيه البلاد أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا بعد جمهورية جنوب أفريقيا.// انتهى //01:44ت م0248

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