

طريف 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

شهدت شوارع محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية خلال فترة أمر منع التجول تواجد أمني ، وسط التزام من المواطنين والمقيمين بأمر المنع .

وتكثف الجهات الأمنية بالمحافظة تواجدها في الطرق والتقاطعات والميادين العامة والنقاط الأمنية لضمان تحقيق المصلحة وفي إطار الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة حرصاً على سلامة الموطن والمقيم والوقاية من فيروس

// انتهى //

00:47ت م

0243



طريف 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسشهدت شوارع محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية خلال فترة أمر منع التجول تواجد أمني ، وسط التزام من المواطنين والمقيمين بأمر المنع .وتكثف الجهات الأمنية بالمحافظة تواجدها في الطرق والتقاطعات والميادين العامة والنقاط الأمنية لضمان تحقيق المصلحة وفي إطار الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة حرصاً على سلامة الموطن والمقيم والوقاية من فيروس كورونا // انتهى //00:47ت م0243

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظة طريف تشهد التزام بأمر منع التجول وسط تواجد أمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.