شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس «هالي العالمية» تحصل على الاعتماد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

احتفلت مدارس هالي العالمية في الخبر بتتويجها بشهادة الاعتماد الأكاديمي الدولي في الجودة التعليمية من منظمة كوجنيا «أدفانس سابقا»، بعد أن زارت المدارس في منتصف الفصل الدراسي الماضي لجنة من المنظمة بغرض التقييم النهائي والتأكد من استيفاء المدارس لكافة المعايير الأساسية لجودة التعليم، وإعلان رئيس الفريق بعد نهاية فترة التقييم حصول المدارس على شهادة الاعتماد بامتياز، وهو ما يؤكد جودة البرامج التعليمية وجودة العاملين بالمدارس.

وحضر حفل التتويج مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي عوض المالكي، ورئيس مجلس الإدارة عادل بونهية، ومشرف التعليم الأجنبي عبدالرحمن العرفج، وقيادة المدارس ومنسوبوها من مشرفين ومعلمين، حيث تجول المالكي في المعرض المصاحب، مشيدا بما ضمه من أعمال طلابية متميزة.

وخلال الحفل ألقى مدير عام المدارس مشعي الدوسري، كلمة رحب فيها بمدير التعليم الأهلي والحضور، مشيدا بدعم رئيس مجلس الإدارة عادل بونهية، وقال إن هذا أمر يؤكد على أن تحقيق الجودة في أي مؤسسة تعليمية يتطلب دعما كاملا من القيادة العليا فيها، بما يسهم في دقة اختيار الكفاءات التعليمية من منسوبي المدارس الذين عملوا على بناء خطة إستراتيجية لمراحل الاعتماد وفق معايير دقيقة لتطوير جودة التعليم ومعالجة كافة الجوانب في منظومة العمل التربوي وتوجيهه نوعيا للوصول إلى مخرجات تعليمية ذات جودة عالية قادرة على التعامل مع متغيرات المرحلة بفكر جديد يتجاوز حدود الواقع ويستشرف المستقبل بكل ما فيه من آمال وتطلعات مواكبا بذلك «رؤية المملكة 2030».

وتحدث الدوسري عن خطوات مدارس هالي العالمية نحو شهادة الجودة في التعليم، وقال إنها بدأت بتحمل مسؤوليتها التعليمية، واتجهت إلى تحقيق كافة معايير الجودة والاعتماد في جميع مناشطها المتعددة.

وفي الختام توج المالكي مدارس هالي العالمية بشهادة الاعتماد الأكاديمي الدولي في الجودة التعليمية، وسلم رئيس مجلس الإدارة شهادة الاعتماد لكونها في مقدمة المؤسسات التعليمية الرائدة في مملكتنا الغالية.