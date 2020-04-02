، شرطة الجوف: القبض على 5 مواطنين قاموا برمي إحدى المركبات الرسمية بالحجارة ،

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه أثناء قيام الجهات الأمنية بمحافظة القريات بتطبيق أمر منع التجوُّل تعرَّضت إحدى المركبات الرسمية للرمي بالحجارة داخل أحد الأحياء بالمحافظة دون أي إصابة لقائدها ومساعده، أو حدوث أي تلفيات بالمركبة، وذلك من قِبل مجموعة من الأشخاص الذين هربوا من الموقع.
وقد جرى تكثيف البحث عن الجناة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من التعرف عليهم، وهم خمسة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين 14 و28 عامًا، وتم ضبطهم، وإيقافهم من أجل إكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقهم.الجوف شرطة الجوف منع التجول فيروس كورونا الجديد
شرطة الجوف: القبض على 5 مواطنين قاموا برمي إحدى المركبات الرسمية بالحجارةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-02
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه أثناء قيام الجهات الأمنية بمحافظة القريات بتطبيق أمر منع التجوُّل تعرَّضت إحدى المركبات الرسمية للرمي بالحجارة داخل أحد الأحياء بالمحافظة دون أي إصابة لقائدها ومساعده، أو حدوث أي تلفيات بالمركبة، وذلك من قِبل مجموعة من الأشخاص الذين هربوا من الموقع.
وقد جرى تكثيف البحث عن الجناة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من التعرف عليهم، وهم خمسة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين 14 و28 عامًا، وتم ضبطهم، وإيقافهم من أجل إكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقهم.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
02:08 AM
تم إيقافهم من أجل إكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه أثناء قيام الجهات الأمنية بمحافظة القريات بتطبيق أمر منع التجوُّل تعرَّضت إحدى المركبات الرسمية للرمي بالحجارة داخل أحد الأحياء بالمحافظة دون أي إصابة لقائدها ومساعده، أو حدوث أي تلفيات بالمركبة، وذلك من قِبل مجموعة من الأشخاص الذين هربوا من الموقع.
وقد جرى تكثيف البحث عن الجناة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من التعرف عليهم، وهم خمسة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين 14 و28 عامًا، وتم ضبطهم، وإيقافهم من أجل إكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقهم.
، شرطة الجوف: القبض على 5 مواطنين قاموا برمي إحدى المركبات الرسمية بالحجارة ،
المصدر : الخليج 365
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