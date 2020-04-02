، بواسطة السلالم.. "مدني جدة" ينقذ شخصًا تعثَّر فوق سطح أحد المباني ،

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تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بمحافظة جدة أمس الأربعاء من إنقاذ شخص مصاب، تعثَّر فوق سطح أحد المباني.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغًا مساء أمس الأربعاء عن تعثُّر شخص بسطح عمارة، وإصابته.
وأضاف: على الفور تم تحريك فِرق الإنقاذ وسيارة السلالم للموقع، وعند وصول الفِرق للموقع اتضح أن شخصًا تعثَّر بسطح عمارة مكونة من ٤ أدوار؛ ما أدى إلى إصابته بكسر في القدم اليمنى، وعدم قدرته على النزول.
وقامت الفِرق بإنزال الشخص باستخدام سيارة السلالم، ونقله عن طريق الهلال الأحمر لأقرب مستشفى.
وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لإكمال الإجراءات اللازمة.
جدة الدفاع المدني مركز العمليات 911
بواسطة السلالم.. "مدني جدة" ينقذ شخصًا تعثَّر فوق سطح أحد المبانيعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-04-02
تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بمحافظة جدة أمس الأربعاء من إنقاذ شخص مصاب، تعثَّر فوق سطح أحد المباني.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغًا مساء أمس الأربعاء عن تعثُّر شخص بسطح عمارة، وإصابته.
وأضاف: على الفور تم تحريك فِرق الإنقاذ وسيارة السلالم للموقع، وعند وصول الفِرق للموقع اتضح أن شخصًا تعثَّر بسطح عمارة مكونة من ٤ أدوار؛ ما أدى إلى إصابته بكسر في القدم اليمنى، وعدم قدرته على النزول.
وقامت الفِرق بإنزال الشخص باستخدام سيارة السلالم، ونقله عن طريق الهلال الأحمر لأقرب مستشفى.
وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لإكمال الإجراءات اللازمة.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:26 AM
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
03:12 AM
تم نقله للمستشفى.. وفريق التحقيق باشر عمله بالموقع لإكمال الإجراءات
تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بمحافظة جدة أمس الأربعاء من إنقاذ شخص مصاب، تعثَّر فوق سطح أحد المباني.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغًا مساء أمس الأربعاء عن تعثُّر شخص بسطح عمارة، وإصابته.
وأضاف: على الفور تم تحريك فِرق الإنقاذ وسيارة السلالم للموقع، وعند وصول الفِرق للموقع اتضح أن شخصًا تعثَّر بسطح عمارة مكونة من ٤ أدوار؛ ما أدى إلى إصابته بكسر في القدم اليمنى، وعدم قدرته على النزول.
وقامت الفِرق بإنزال الشخص باستخدام سيارة السلالم، ونقله عن طريق الهلال الأحمر لأقرب مستشفى.
وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لإكمال الإجراءات اللازمة.
، بواسطة السلالم.. "مدني جدة" ينقذ شخصًا تعثَّر فوق سطح أحد المباني ،
المصدر : الخليج 365
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