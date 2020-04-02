شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. ضبط 5 مواطنين ألقوا حجارة على مركبة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة الجوف، القبض على خمسة مواطنين قاموا برمي إحدى المركبات الرسمية بالحجارة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه أثناء قيام الجهات الأمنية بمحافظة القريات بتطبيق أمر منع التجول، تعرضت إحدى المركبات الرسمية للرمي بالحجارة داخل أحد الأحياء بالمحافظة دون أي إصابة لقائدها ومساعده أو حدوث أي تلفيات بالمركبة من قبل مجموعة من الأشخاص وهروبهم من الموقع.

وتابع: "جرى تكثيف البحث عنهم - وبفضلٍ من الله - تمكنت الجهات الأمنية من التعرف على الجناة وهم خمسة مواطنين تتراوح أعمارهم بين 14 - 28 عاماً، حيث تم ضبطهم وإيقافهم من أجل إكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقهم".