شكرا لقرائتكم خبر عن بقيق.. تكثيف التعقيم خلال «منع التجول» والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك استمرارا لجهود البلدية، في تعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق م. فارس آل عريج أن البلدية بدأت عمليات التعقيم بعد بدء وقت منع التجول، وذلك لخلو الأماكن من السيارات والمارة في الشوارع، لافتا إلى أن العمل يتم بالتعاون مع شرطة المحافظة.
وقال م. آل عريج إنه يشارك في حملات التعقيم والتطهير 99 آلية ومعدة، و33 فردا، لافتا إلى أن عدد المواقع التي تم تعقيمها يوم أمس الأول بلغ 63 موقعا، كما قام المراقبون الميدانيون خلال الحملة يوم أمس، بجولات بلغت 34 جولة على المحلات الغذائية.
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