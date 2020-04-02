شكرا لقرائتكم خبر عن فحص بصري لمنسوبي الهلال الأحمر بالشرقية يوميا والان نبدء بالتفاصيل

أنشأ فرع هيئة الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية، نقطة فرز بصري، لفحص كافة منسوبيه من المسعفين والأطباء يوميًا للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد

غرفة عمليات

وأوضح مدير عام فرع الهيئة في الشرقية فيصل العطاوي، أن غرفة العمليات تتلقى العديد من البلاغات، منها 23 بلاغًا لحالات معدية بكافة أنواعها، منها حالات اشتباه بكورونا المستجد، وتم نقلها إلى المستشفيات بالتنسيق مع الصحة.

زي مخصص

وأشار إلى أن جميع الفرق والمراكز بالمنطقة على أتم الاستعداد والجاهزية لمباشرة كافة الحالات المرضية والإصابات، مبينًا أنه في حال نقل حالة اشتباه بكورونا يرتدي المسعفون زيًّا مخصصًا لذلك لحمايتهم من العدوى.

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تعقيم السيارات

وقال: بعد الانتهاء من نقل الحالة وعودة المسعفين إلى المركز، توضع سيارة الإسعاف خارج الخدمة، حتى يقوم فريق مكافحة العدوى في الهيئة بعملية تعقيم كامل للسيارة ودخولها مجددًا للخدمة.

إجراءات احترازية

وأضاف: إن غرفة العمليات تستقبل كافة البلاغات للحالات المرضية والإصابات على مدار الساعة، مع رفع الطاقة الاستيعابية والإجراءات الاحترازية التي تنفذ بالمملكة لمواجهة الفيروس المستجد، ويعمل في غرفة العمليات بنفس الوقت 15 شخصًا من أطباء ومتلقي بلاغات ومرحّلين للبلاغات.