شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جهات مستعدة لاستضافة المخالطين والعائدين من الدول الموبوءة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية عن تعاون عدد من الجهات الحكومية بمبادرتها لاستضافة العائدين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا والمخالطين.

حيث قامت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية والجمارك السعودية وفرع وزارة السياحة بالمنطقة الشرقية بتقديم خدماتهم وذلك لاستضافة العائدين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا والمخالطين.

وأضافت المديرية أنه تتم متابعة كافة المحاجر بواسطة كادر طبي متكامل بالإضافة إلى المراقبة عن طريق شاشات المتابعة من غرفة القيادة والتحكم في مديرية الشؤون الصحية على مدار الساعة.

وأشارت المديرية إلى أن دور الضيافة في المنطقة تجاوزت أكثر من 10 دور ضيافة تستضيف العائدين من الدول الموبوءة بالفيروس والمخالطين بعد التأكد من سلامتهم، حيث خرج من الدور أكثر من 815 نزيلا ونزيلة وأن جميع الحالات التي تم لها السماح بالخروج من المحجر استكملوا الإجراءات الطبية والفحوصات المطلوبة وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة من أطباء وأخصائيين وممرضين، مؤكدة أن هناك كشفا يوميا كان يجرى للمقيمين في الفندق المخصص للحجر الصحي.

يذكر أن مديرية الشؤون الصحية والتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية وفرا كافة الخدمات للنزلاء في المحاجر حيث يتم التواصل على مدار الساعة مع ذويهم هاتفيا لتوفير بعض احتياجاتهم من خارج الفندق في أي وقت كما يتم الاهتمام بالجانبين الاجتماعي والنفسي للنزلاء وتوعيتهم عبر الشاشات الداخلية في المحاجر ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية.