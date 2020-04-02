شكرا لقرائتكم خبر عن تغليف حراري للسلع والطلبات قبل تسليمها للمستهلك والان نبدء بالتفاصيل

وجهت أمانة المنطقة الشرقية البلديات والجهات المعنية بإلزام محلات بيع الورقيات والخضار والفواكه، وملاك المطاعم والبوفيهات بإحكام غلق السلع والطلبات بطريقة آمنة وتغليفها بجهاز التغليف الحراري قبل تسليمها للمستهلك. وأوضح أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير أن الهدف من القرار ضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي ضمن القرارات التي تصدرها أمانة المنطقة الشرقية لسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما يأتي أيضا استمرارا لجهودها، في تعزيز الإجراءات الاحترازية على كافة الأسواق والمحال الغذائية لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للمتسوقين.

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