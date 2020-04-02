شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الزميل العنزي إلى رحمة الله والان نبدء بالتفاصيل
و«اليوم» وقد آلمها النبأ تتقدم إلى الزميل مطلق العنزي بخالص التعازي داعين الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».
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