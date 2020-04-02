شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الزميل العنزي إلى رحمة الله والان نبدء بالتفاصيل

يتلقى الزميل مطلق العنزي نائب رئيس تحرير اليوم سابقا التعازي في وفاة والدته التي وافتها المنية الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض، وذلك على جوال رقم 0590500507.

و«اليوم» وقد آلمها النبأ تتقدم إلى الزميل مطلق العنزي بخالص التعازي داعين الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».