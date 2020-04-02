شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الطاقة تدعم «الوقف الصحي» بنصف مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

عبّر وزير الصحة د. توفيق الربيعة رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي عن شكره وتقديره لوزارة الطاقة ومنظومتها والشركات الكبرى العاملة في مجال البترول والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء والبتروكيميائيات على المبادرات الذاتية لهذه الشركات في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود الصحية الوطنية، التي جاءت تحقيقًا لما جاء في الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - إلى المجتمع، ودعا فيها - حفظه الله - إلى دعم الجهود الصحية الوطنية، المبذولة لمكافحة هذه الجائحة، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، ومتابعته المستمرة حيال التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية في هذا الشأن، التي تكللت - بتوفيق من الله - بتقديم دعم من هذه الشركات لصندوق الوقف الصحي الذي خصص حسابا خاصا لمكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد، بلغ 525 مليون ريال. وفي نفس السياق أعلنت شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها، عن دعم صندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة بمبلغ 200 مليون ريال، وذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة تفشّي فايروس كورونا المستجد، ومؤازرةً لمبادرات وزارة الصحة لمواجهة هذه الأزمة العالمية.

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«الوقف الصحي»

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