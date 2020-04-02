شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الطاقة تدعم «الوقف الصحي» بنصف مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
وفي نفس السياق أعلنت شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها، عن دعم صندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة بمبلغ 200 مليون ريال، وذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة تفشّي فايروس كورونا المستجد، ومؤازرةً لمبادرات وزارة الصحة لمواجهة هذه الأزمة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر شركات الطاقة تدعم
«الوقف الصحي»
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