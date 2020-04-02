شكرا لقرائتكم خبر عن ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات لتحسين الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

وفرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة الأسبوع الماضي؛ بهدف تعزيز أداء الشبكات الحالية للجيل الرابع، وبما يسهم في تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من أداء أعمالهم ونشاطاتهم بكل يسر وسهولة، وذلك بعد أن أخذت بالاعتبار الظروف الحالية التي تمر بها المملكة ودول العالم فيما يتعلق بانتشار فيروس « كورونا »، ولتعزيز شبكات الاتصالات المتنقلة في المملكة والاستجابة للزيادة في استخدام البيانات خلال هذه الفترة الحرجة. وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس أنه تم الترخيص المؤقت للمشغلين باستخدام ترددات إضافية في النطاقين «700،800» ميجاهرتز بعرض نطاق 40 ميجاهرتزا، وتمثل هذه الترددات زيادة بنسبة 50% في الترددات المستخدمة في تلك النطاقات من قِبل مقدمي الخدمات في المملكة. وأضافت الهيئة: إنه بعد بداية تفعيل خطة استخدام هذه الترددات التي بدأت في 26 مارس، فقد سجل أداء الشبكات التي فعلت الترددات الإضافية لها تصاعداً في تحسن سرعات «الإنترنت» وأداء الشبكة وجودة الخدمات، ومن المتوقع أن توفر هذه الترددات سعات إضافية مع اكتمال تفعيل مقدمي الخدمات استخدام هذه الترددات في شبكاتهم خلال الأيام القليلة القادمة.

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