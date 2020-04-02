شكرا لقرائتكم خبر عن استقطاب 78 ألف متطوع صحي وتأهيلهم والان نبدء بالتفاصيل

عمل مركز التطوع الصحي في وزارة الصحة على إطلاق مبادرة «الممارس الصحي مستعد»، وتهدف إلى استقطاب المتطوعين الصحيين وتأهيلهم ليكونوا على استعداد في حال الحاجة إليهم، وبلغ عدد المسجلين في المبادرة أكثر من 78 ألف متطوع ومتطوعة. وتأتي تلك المبادرة في ظل ما تشهده المملكة والعالم من أزمة بشأن فايروس «كوفيد 19» الذي يتطلب جهدًا كبيرًا في مجال الاهتمام الصحي والتوعوي. كما شارك مركز التطوع الصحي في مبادرة «مجتمع واعي» التي تهدف إلى تفعيل التطوع الميداني بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومجلس الجمعيات الأهلية، وبتنفيذ من الجمعيات الصحية المتخصصة .

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