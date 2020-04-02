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ارتفاع إصابات فيروس كورونا في العراق إلى 728 حالة
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 728 إصابة مؤكدة، بعدما سُجلت 34 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وتوزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وكربلاء وواسط والمثنى ودهوك وبابل والديوانية.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما سُجل 12 حالة شفاء تام، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء التام 182 حالة، يقابلها 52 حالة وفاة.
الجدير بالذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.
وسرعان ما انتشر كورونا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
ومن مدينة ووهان انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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