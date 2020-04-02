بلدية بارق تنظم المتسوقين بالمتاجر وحملات مكثفة للتعقيم

2020-04-01

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

كثفت بلدية محافظة بارق حملات التعقيم في نطاق واسع؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس محمد مرزن، أن البلدية قامت برش طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسط المحافظة بالمعقمات والمبيدات ليومين متتاليين بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وأشار إلى أن البلدية عملت على تعقيم طريق مركز ثلوث المنظر والمحلات المجاورة له.

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من جهة أخرى واصل مراقبو البلدية تنظيم المتسوقين في مراكز التسوق ومنع الازدحام عند أبواب الأسواق والمواقف ومتابعة النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر، كما تابعوا تطهير وتعقيم عربات التسوق قبل تسليمها للزبون وتعقيم الأرضيات والأسطح وتم تنظيم حركة المتسوقين داخل الأسواق على العاملين بسؤالهم عن الأعراض وكشف الحرارة.

كما تتم جميع أعمال التدابير الوقائية من فيروس كورونا في المحافظة والمراكز التابعة، ومنها تعقيم أجهزة الصرافات الآلية وتعقيم محلات توزيع الغاز وتعقيم حاويات النظافة وتكثيف أعمال الرش والإصحاح البيئي في الأحياء وتكثيف الجولات الرقابية على المطاعم ومراكز التسوق والمحلات التجارية لمتابعة كافة التدابير.

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