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رئيس وزراء بريطانيا من الحجر الصحي: يوم حزين على البلاد ابقوا في منازلكم
بعد وفاة أكثر من 500 شخص بفيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن وفاة أكثر من 500 شخص خلال 24 ساعة جراء فيروس كورونا المستجد يمثل يومًا حزينًا جدًّا للبلاد.
جاء ذلك في كلمة وجهها جونسون للبريطانيين خلال مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع تويتر من داخل الحجر المنزلي، بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأعرب جونسون عن مواساته وتعازيه لجميع أسر الضحايا وأصدقائهم، مشيرًا إلى أنه بالإمكان خفض عدد إصابات فيروس كورونا في الأيام القليلة المقبلة.
ودعا البريطانيين مجددًا إلى الالتزام بالإجراءات لمكافحة فيروس كورونا قائلًا: “سوف نتغلب على فيروس كورونا معًا من خلال البقاء في المنزل وإنقاذ الأرواح”.
وكانت بريطانيا قررت، اليوم الأربعاء، استدعاء 3000 من قوات الاحتياط في الجيش لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وسجلت بريطانيا مئات الوفيات في المستشفيات، ليصل العدد الإجمالي إلى 2352، كان أصغرهم يبلغ من العمر 13 عامًا فقط.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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