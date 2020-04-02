، باكستان .. تمديد فترة الإغلاق العام إلى 14 إبريل لاحتواء انتشار "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشمل جميع المصالح العامة باستثناء مرافق الأغذية والتموين والدواء

قررت الحكومة الباكستانية تمديد فترة الإغلاق العام المطبق في باكستان لغاية الرابع عشر من شهر إبريل الحالي لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، جاء هذا القرار في اجتماع لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة الفيروس التاجي مساء اليوم في إسلام اباد برئاسة رئيس الوزراء عمران خان.

ومن جهة أخرى، أوضح وزير التخطيط أسد عمر في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن هذا القرار يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن الإغلاق يشمل جميع المصالح العامة باستثناء مرافق شحن المواد الغذائية، ومصالح التموين والعلاج والدواء.

باكستان فيروس كورونا الجديد